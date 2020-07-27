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03:44 (мск), источник: Известия

В Подмосковье продлили предупреждение из-за грозы до утра 28 июля

В Московской области объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы до утра 28 июля, сообщили в Гидрометцентре России.

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Источник: AP 2020

Предупреждение из-за грозы будет действовать до 04:00 вторника, уточняет агентство городских новостей «Москва».

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Уровни опасности погоды

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Смоленской, Брянской и Липецкой областей Центрального федерального округа.

При этом, по прогнозам метеорологов, в ночь на 28 июля ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит +15…+17 градусов, ветер южный и юго-восточный до 3−8 м/ч, пишет РИАМО.

Ранее в Московской области объявили предупреждение из-за грозы до 11:00 понедельника, 27 июля.

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