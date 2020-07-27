В Подмосковье продлили предупреждение из-за грозы до утра 28 июля
В Московской области объявлен «желтый» уровень опасности
В Московской области объявлен «желтый» уровень опасности
Предупреждение
Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Смоленской, Брянской и Липецкой областей Центрального федерального округа.
При этом, по прогнозам метеорологов, в ночь на 28 июля ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит +15…+17 градусов, ветер южный и
Ранее в Московской области объявили предупреждение