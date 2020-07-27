Погодные приметы на 27 июля: делаем прогноз на осень
Красное солнце — к осадкам.
Красное солнце — к осадкам.
Православные христиане 27 июля почитают память Стефана Чудотворца. Считается, что с этого дня постепенно наступает осень — становится прохладнее и чаще идут дожди.
По тому, какая погода стоит на Стефана, наши предки делали прогноз на предстоящую осень. Если этот день сухой и жаркий, то и осень обещала быть теплой и солнечной. А если 27 июля идет дождь, то осенние месяцы будут холодными и дождливыми.
Красное солнце на восходе или закате предвещает скорые проливные дожди. А чайки, качающиеся на волнах — к хорошей и солнечной погоде.
Екатерина Гура