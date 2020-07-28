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10:23 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 28 июля: вечерний туман — к дождю

Также сегодня можно узнать, когда наступит осень

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Источник: CCO/mystraysoul

28 июля православные христиане вспоминают князя Владимира, который крестил Русь. Также в этот день отмечают день святых Кирика и Улиты.

Наши предки заметили, что в этот день часто дождь чередуется с сильной жарой, и такая погода предвещает скорую осень. По различным народным приметам 28 июля можно узнать погоду на ближайшие дни.

Считается, если утром идет дождь, то весь день будет солнечным. Южный ветер — к засушливой погоде.

Вечерний туман — верная примета скорых дождей. А если во время ненастья гулко гремит гром, то стоит ждать ливня и сильную грозу.

Кстати, если у липы к этому дню пожелтели листья, то осень наступит рано, но будет теплой.

Екатерина Гура

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