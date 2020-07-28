Погодные приметы на 28 июля: вечерний туман — к дождю
Также сегодня можно узнать, когда наступит осень
Также сегодня можно узнать, когда наступит осень
28 июля православные христиане вспоминают князя Владимира, который крестил Русь. Также в этот день отмечают день святых Кирика и Улиты.
Наши предки заметили, что в этот день часто дождь чередуется с сильной жарой, и такая погода предвещает скорую осень. По различным народным приметам 28 июля можно узнать погоду на ближайшие дни.
Вечерний туман — верная примета скорых дождей. А если во время ненастья гулко гремит гром, то стоит ждать ливня и сильную грозу.
Кстати, если у липы к этому дню пожелтели листья, то осень наступит рано, но будет теплой.
Екатерина Гура