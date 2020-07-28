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14:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Минутная» буря на Кубани сорвала крыши домов (видео)

Местные власти подсчитывают ущерб.

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Обрушившаяся на Мостовский район Кубани непогода сорвала крыши домов, повалила деревья и мачты освещения, сообщает «Новая Кубань».

По словам очевидцев, сильный ветер буйствовал всего несколько минут, но этого хватило, чтобы нанести району существенный ущерб. После ветра начался ливень с градом.

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Больше всего пострадал поселок городского типа Мостовской. Для ликвидации последствий бури задействовали более 50 человек и 20 единиц техники.

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«На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю», — рассказали в МЧС.

Анна Лысенко

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