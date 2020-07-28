«Минутная» буря на Кубани сорвала крыши домов (видео)
Местные власти подсчитывают ущерб.
Местные власти подсчитывают ущерб.
Обрушившаяся на Мостовский район Кубани непогода сорвала крыши домов, повалила деревья и мачты освещения, сообщает «Новая Кубань».
По словам очевидцев, сильный ветер буйствовал всего несколько минут, но этого хватило, чтобы нанести району существенный ущерб. После ветра начался ливень с градом.
Больше всего пострадал поселок городского типа Мостовской. Для ликвидации последствий бури задействовали более 50 человек и 20 единиц техники.
«На месте работает оперативная группа местного
Анна Лысенко