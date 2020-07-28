Выбросы углекислого газа охладили атмосферу над Антарктидой
Неожиданный эффект антропогенного изменения климата.
Неожиданный эффект антропогенного изменения климата.
Парниковые газы нагревают поверхность Земли, но в то же время они вызывают быстрое охлаждение в верхних слоях атмосферы.
В частности, атмосфера в 90 км над Антарктидой охлаждается со скоростью, в 10 раз превышающей среднее потепление на поверхности планеты, говорится в новом исследовании австралийских ученых, опубликованном в Atmospheric Chemistry and Physics.
Исследователи 24 года собирали данные на антарктической станции Дэйвис и сделали с помощью спектрометров более 600 тысяч измерений температуры в атмосфере над континентом.
Результаты показали, что в верхних слоях над Антарктидой углекислый газ и другие парниковые газы не оказывают согревающего эффекта. Вместо этого избыточная энергия излучается в космос, вызывая эффект охлаждения. За 24 года температура в верхнем слое атмосферы снизилась примерно на 3 градуса Цельсия.
На этот показатель повлияли не только вредные выбросы, говорят ученые, но и сезонные колебания и активность 11-летнего солнечного цикла.
Кроме того, оказалось, что у этих температурных колебаний есть свой цикл, который длится 4 года. Ученые намерены продолжить исследования, чтобы понять, от чего этот цикл зависит.
Анна Лысенко