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15:18 (мск), источник: Погода Mail.ru

Выбросы углекислого газа охладили атмосферу над Антарктидой

Неожиданный эффект антропогенного изменения климата.

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Парниковые газы нагревают поверхность Земли, но в то же время они вызывают быстрое охлаждение в верхних слоях атмосферы.

В частности, атмосфера в 90 км над Антарктидой охлаждается со скоростью, в 10 раз превышающей среднее потепление на поверхности планеты, говорится в новом исследовании австралийских ученых, опубликованном в Atmospheric Chemistry and Physics.

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Исследователи 24 года собирали данные на антарктической станции Дэйвис и сделали с помощью спектрометров более 600 тысяч измерений температуры в атмосфере над континентом.

Результаты показали, что в верхних слоях над Антарктидой углекислый газ и другие парниковые газы не оказывают согревающего эффекта. Вместо этого избыточная энергия излучается в космос, вызывая эффект охлаждения. За 24 года температура в верхнем слое атмосферы снизилась примерно на 3 градуса Цельсия.

На этот показатель повлияли не только вредные выбросы, говорят ученые, но и сезонные колебания и активность 11-летнего солнечного цикла.

Кроме того, оказалось, что у этих температурных колебаний есть свой цикл, который длится 4 года. Ученые намерены продолжить исследования, чтобы понять, от чего этот цикл зависит.

Анна Лысенко

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