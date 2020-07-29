Погодные приметы на 29 июля: желтые облака — к дождю
Начинаем готовиться к осени
Начинаем готовиться к осени
29 июля христиане вспоминают священномученика Афиногена. Этот день наши предки связывали с началом подготовки к осени. Обычно в это время уже спадает жара, ночи становятся прохладнее, а птицы поют реже, готовясь к перелету.
По народным приметам в этот день можно узнать погоду как на ближайшее время, так и на осень с зимой.
А вот если на закате в небе облака окрашены в желтый цвет, то стоит готовиться к осадкам и похолоданию.
Северный ветер или дождь 29 июля обещают скорую и дождливую осень. А обилие полевых мышей — к суровой и долгой зиме.
Екатерина Гура