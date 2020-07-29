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12:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 29 июля: желтые облака — к дождю

Начинаем готовиться к осени

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Источник: CC0/lmaresz

29 июля христиане вспоминают священномученика Афиногена. Этот день наши предки связывали с началом подготовки к осени. Обычно в это время уже спадает жара, ночи становятся прохладнее, а птицы поют реже, готовясь к перелету.

По народным приметам в этот день можно узнать погоду как на ближайшее время, так и на осень с зимой.

Считается, если утренняя роса держится до обеда, то впереди еще ждут жаркие дни. Хорошую и ясную погоду также предвещает парящий в небе коршун.

А вот если на закате в небе облака окрашены в желтый цвет, то стоит готовиться к осадкам и похолоданию.

Северный ветер или дождь 29 июля обещают скорую и дождливую осень. А обилие полевых мышей — к суровой и долгой зиме.

Екатерина Гура

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