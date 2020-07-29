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15:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Российский космонавт показал рассвет над Байкалом

Невероятное зрелище.

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Космонавт Иван Вагнер сфотографировал с борта Международной космической станции рассвет над озером Байкал.

«Рассвет над Байкалом! В обоих смыслах. Модуль, что виден в кадре — Малый исследовательский модуль, который еще называется “Рассвет”, поэтому на фото “Рассвет” пролетает над Байкалом на рассвете», — написал он.

По словам космонавта, Байкал настолько велик, что не попадает в один кадр с высоты полета МКС. «Только издалека и в боковой иллюминатор», — пишет Вагнер.

Анна Лысенко

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