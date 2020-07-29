Российский космонавт показал рассвет над Байкалом
Невероятное зрелище.
Невероятное зрелище.
Космонавт Иван Вагнер сфотографировал с борта Международной космической станции рассвет над озером Байкал.
«Рассвет над Байкалом! В обоих смыслах. Модуль, что виден в кадре — Малый исследовательский модуль, который еще называется “Рассвет”, поэтому на фото “Рассвет” пролетает над Байкалом на рассвете», — написал он.
По словам космонавта, Байкал настолько велик, что не попадает в один кадр с высоты полета МКС. «Только издалека и в боковой иллюминатор», — пишет Вагнер.
Анна Лысенко