Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 29 июляОткрытие Триумфальной арки, образование НАСА и другие события, которые произошли 29 июля в разные годы
Фоторепортажи
1240 лет назад прошли похороны Владимира Высоцкого
50В Сети показали самые завораживающие пейзажи года
17:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Новороссийском появились большие водяные смерчи (фото)

В Краснодарском крае их замечают не часто.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Очевидцы в Новороссийске заметили над морем в районе Цемесской бухты три больших водяных смерча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фотографии и видео стихии сделаны утром 29 июля. По словам жителей города, сперва появился один небольшой вихрь. Он начал быстро расти в размере и в итоге стал устрашающе огромным. Затем к нему присоединились еще два поменьше.

Отдыхающие не испугались стихии и остались на пляже, пишут местные СМИ.

В регионе до 30 июля включительно действует экстренное предупреждение по формированию смерчей в акватории Черного моря.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
15 полезных вещей с AliExpress в пределах 300 рублей Поднять настроение, отследить состояние здоровья, выглядеть лучше — за смешные деньги.
Hi-Tech
Бракованные и 2003 года. Какие монеты можно дорого продать Цена может быть существенно выше номинала
Горячие темы на Авто
Про Фургала, власть и не только 214
Считаю, что идиотов, кто не хочет создавать полноценную семью и жениться, нужно кастрировать! 198
Про уважение к мужчинам и к женщинам 157
Это керосинка, или керогаз? 81
Кино
Ефремов в суде отказался признавать себя актером Предварительное слушание по делу актера перенесли на 30 июля
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Насколько хорошо вы разбираетесь в искусстве? Тест
Помните Александру? Смотри, что с ней стало: фото
Леди
Возлюбленная Жигунова в кружевном топе принимает комплименты Журналистка примерила летний наряд.
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»