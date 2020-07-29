Над Новороссийском появились большие водяные смерчи (фото)
В Краснодарском крае их замечают не часто.
В Краснодарском крае их замечают не часто.
Очевидцы в Новороссийске заметили над морем в районе Цемесской бухты три больших водяных смерча.
Фотографии и видео стихии сделаны утром 29 июля. По словам жителей города, сперва появился один небольшой вихрь. Он начал быстро расти в размере и в итоге стал устрашающе огромным. Затем к нему присоединились еще два поменьше.
Отдыхающие не испугались стихии и остались на пляже, пишут местные СМИ.
В регионе до 30 июля включительно действует экстренное предупреждение по формированию смерчей в акватории Черного моря.
Анна Лысенко