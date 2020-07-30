Вильфанд предупредил о похолодании и ливнях в ряде регионов

«Неблагоприятные условия погоды на европейской территории будут связаны с перемещением циклонического образования из Скандинавии, фронтальные разделы от которого приближаются к нашим регионам. Заметные изменения будут в Псковской, Ленинградской областях, Карелии и Новгородской области. В Новгородской особенно, там очень сильный ливневый дождь и гроза. 30 июля сильные ливневые дожди уже в Архангельской области и в Коми. Везде будет ветер порывами 15−20 метров в секунду», — пояснил Вильфанд.
Он также уточнил, что на западе Центрального федерального округа также ожидаются сильные дожди: в Смоленской, Брянской областях.
«Будет больше облачности, и уже той температуры, которая была в среду, не будет. Похолодает на 3−4 градуса в центре европейской России», — сказал Вильфанд.
Ученый отметил, что сильный ветер, дождь и гроза будут также в Приволжском федеральном округе в ближайшие дни. Дождь и град пройдут в Краснодарском крае и Адыгее.
«Для Северо-Кавказского федерального округа выпущено предупреждение о сходе малых селей», — уточнил собеседник агентства.
«На Урале, в Новосибирской области, на юге западной Сибири — везде сильные дожди, ветер, грозы, град. Они связаны с циклоническими образования, которые формируются на территории страны. Также везде ожидается град. Особенно хорошие условия для образования града в республике Алтай, там же будет усиление ветра до 23 метров в секунду», — пояснил Вильфанд.
Он добавил, что ливни будут в Иркутской области, Тыве и Хакасии с усилением ветра до 20 метров в секунду.
«Сильные осадки на азиатской части привели к тому, что пожарная опасность не увеличивается и даже чуть уменьшается… В центральных районах Красноярского края дожди, в Амурской области, в Забайкалье тоже», — сказал ученый.