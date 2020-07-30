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10:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам предрекли похолодание и заморозки

В европейской и азиатской части России ожидаются сильные дожди, грозы и ветер, а в Магаданскую область в ночь на 1 августа придут первые после летнего периода заморозки. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его словам, похолодание будет обусловлено перемещением циклонического образования из Скандинавии, фронтальные разделы от которого приблизятся к регионам России. Заметные изменения погоды будут в Псковской, Ленинградской областях, Карелии и Новгородской области. Сильные дожди пройдут и на западе Центрального федерального округа: в Смоленской, Брянской областях.

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Такая же погода установится в Приволжском федеральном округе в ближайшие дни. Дождь и град пройдут в Краснодарском крае и Адыгее. Сильные дожди, ветер, грозы, град ожидаются на Урале, в Новосибирской области, на юге западной Сибири. «Особенно хорошие условия для образования града в республике Алтай, там же будет усиление ветра до 23 метров в секунду», — предупредил метеоролог.

Также ливни пройдут в Иркутской области, Тыве и Хакасии. «Сильные осадки на азиатской части привели к тому, что пожарная опасность не увеличивается и даже чуть уменьшается. В центральных районах Красноярского края дожди, в Амурской области, в Забайкалье тоже», — добавил он.

В центре европейской части страны прогнозируется облачность и понижение температуры на 3−4 градуса. «И уже той температуры, которая была в среду, не будет», — предрек синоптик.

Ранее Вильфанд предупреждал о похолодании в конце июля и начале августа в центральной части страны.

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