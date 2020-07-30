Жители Польши увидели природное световое шоу (фото)
По территории страны прошли сильные грозы.
По территории страны прошли сильные грозы.
В конце июля большую часть территории Польши накрыли грозы и бури, сопровождающиеся ливнем, штормовым ветром и большим количеством молний.
В соцсетях появилось много завораживающих снимков с яркими электрическими разрядами в черном грозовом небе. Очевидцы этого природного явления отметили, что молнии были очень частыми. В соцсетях июльские грозы в Польше уже назвали увлекательным световым шоу.
Екатерина Гура