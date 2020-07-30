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17:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители Польши увидели природное световое шоу (фото)

По территории страны прошли сильные грозы.

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В конце июля большую часть территории Польши накрыли грозы и бури, сопровождающиеся ливнем, штормовым ветром и большим количеством молний.

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В соцсетях появилось много завораживающих снимков с яркими электрическими разрядами в черном грозовом небе. Очевидцы этого природного явления отметили, что молнии были очень частыми. В соцсетях июльские грозы в Польше уже назвали увлекательным световым шоу.

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Екатерина Гура

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