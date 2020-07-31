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10:04 (мск), источник: Life.ru

Вильфанд призвал «не хоронить лето» и рассказал о «красном» августе на половине территории России

При этом метеоролог отметил, что температура в последний месяц лета будет «нервной», как и в июле.

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Источник: РИА "Новости"

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на половине территории России в августе ожидается температура выше нормы.

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— На всей территории страны, включая самые благословенные — это Чукотка и Магаданская область, — температура около и выше нормы, — приводит его слова РИА «Новости».

Метеоролог уточнил, что эта территория будет закрашена красным цветом из-за ожидаемой жаркой погоды. Речь идёт о европейской части России, Северо-Западном, Приволжском федеральных округах, а также западе Якутии.

А вот юг Сибирского федерального округа — точнее, Иркутская область и Тува — окрашен розовым цветом. Здесь ожидается температурная норма, но на положительном фоне.

Синоптик добавил, что температура в последний месяц лета будет «нервной», как и в июле, со значительными перепадами.

Что касается Москвы, то начало августа принесёт в столицу похолодание. Столбики термометров покажут температуру на три градуса ниже нормы.

— В понедельник уже близко к норме, а там уже всё: будет 21−26 градусов во вторник, а в среду ещё повысится температура. И она будет уже выше нормы на пару градусов, — сказал в беседе с ТАСС Вильфанд и добавил, что «лето не нужно пока хоронить».

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