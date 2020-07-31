Вильфанд призвал «не хоронить лето» и рассказал о «красном» августе на половине территории России
При этом метеоролог отметил, что температура в последний месяц лета будет «нервной», как и в июле.
При этом метеоролог отметил, что температура в последний месяц лета будет «нервной», как и в июле.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на половине территории России в августе ожидается температура выше нормы.
— На всей территории страны, включая самые благословенные — это Чукотка и Магаданская область, — температура около и выше нормы, — приводит его слова РИА «Новости».
Метеоролог уточнил, что эта территория будет закрашена красным цветом
А вот юг Сибирского федерального округа — точнее, Иркутская область и Тува — окрашен розовым цветом. Здесь ожидается температурная норма, но на положительном фоне.
Синоптик добавил, что температура в последний месяц лета будет «нервной», как и в июле, со значительными перепадами.
— В понедельник уже близко к норме, а там уже всё: будет 21−26 градусов во вторник, а в среду ещё повысится температура. И она будет уже выше нормы на пару градусов, — сказал в беседе с ТАСС Вильфанд и добавил, что «лето не нужно пока хоронить».