Народные приметы на 1 августа: каким будет начало осени
В первый день августа в народе присматриваются к небу и насекомым. Так можно получить подсказки о погоде осенью.
В первый день августа в народе присматриваются к небу и насекомым. Так можно получить подсказки о погоде осенью.
Если в этот день хорошая и солнечная погода, тогда бабье лето будет долгим, а сентябрь и октябрь — сухими. Много паутины в лесу и на лугу — к теплой осени.
Если с утра идет дождь — начало осени будет дождливым, если в полдень — лить будет всю середину осени, к вечеру дождь — солнца будет очень мало. Если целый день идет дождь — в следующем году будет богатый урожай.
Жара в этот день предвещает шестинедельную засуху. Лягушек не видно — к теплу. Растут венцы вокруг луны — будет стоять хорошая погода. Пауки прячутся по углам — к резкому похолоданию.