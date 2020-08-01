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09:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 1 августа: каким будет начало осени

В первый день августа в народе присматриваются к небу и насекомым. Так можно получить подсказки о погоде осенью.

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Источник: РИА "Новости"

Если в этот день хорошая и солнечная погода, тогда бабье лето будет долгим, а сентябрь и октябрь — сухими. Много паутины в лесу и на лугу — к теплой осени.

Если с утра идет дождь — начало осени будет дождливым, если в полдень — лить будет всю середину осени, к вечеру дождь — солнца будет очень мало. Если целый день идет дождь — в следующем году будет богатый урожай.

Жара в этот день предвещает шестинедельную засуху. Лягушек не видно — к теплу. Растут венцы вокруг луны — будет стоять хорошая погода. Пауки прячутся по углам — к резкому похолоданию.

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