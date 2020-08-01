Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 500 дронов устроили световое представление В небо поднялись 500 беспилотных летательных аппаратов
Фоторепортажи
12Выбран лучший снимок картошки
20Лучшие снимки iPhone Photography Award 2020 года
11:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

Мощную грозу над США показали в ускоренном видео

Стихия в действии.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Охотники за бурями показали в ускоренном видео устрашающее грозовое облако над Миннесотой в США.

В ролике видно, как над полем быстро двигается грозовой воротник, вслед за которым начинается ливень. Дождь стоит стеной, за которой не видно горизонта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пока на севере США свирепствуют грозы, на юг обрушились атлантические штормы. Штат Техас пострадал от первого атлантического урагана в сезоне «Ханна», а во Флориде объявили режим ЧС из-за шторма «Исайя», который успел перерасти в ураган. Ранее «Исайя» обрушился на Доминикану.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Gnezdo.ru
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Узнаете Веру? Сегодня ее не узнать (фото)
Hi-Tech
Новый «ультракитаец» полностью раскрыт. Подробности Девайс должны представить уже через две недели
Горячие темы на Авто
Возврат в СССР! 194
Очередная цветная революция? 162
По факту. 140
Мне очень нравятся люди 112
Кино
Мороз сменила имидж ради новой роли: первые фото в образе Актриса снимается в многосерийной психологической драме «Медиатор»
Новости партнеров
72-летняя Ротару без фотошопа: в Сеть попали редкие фото певицы
В августе государство порадует россиян еще двумя выплатами
«ЕР» направит средства, предназначавшиеся для выборов
Дачный дом. Его будут спасать от огня, потому что есть указ
Дети
Две фотографии из роддома смутили пользователей сети В интернете обсуждают фото из архива
Новости партнеров
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из «Современника»
Какие две республики кормили в СССР всех остальных? Наглядная таблица
Паспорта у бойцов ЧВК, задержанных Лукашенко, российские, а деньги ...
Такого интервью Джигурды еще не было! Подстава Ефремова и конец Сол...
Новости партнеров
В августе государство порадует россиян еще двумя выплатами
А если горит в городе?
Увеличение пенсии. Пожилым раскрыли способы увеличения выплат
Ни одна подлодка в мире не может превзойти наш "Ясень". И вот почему
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»