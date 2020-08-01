Мощную грозу над США показали в ускоренном видео
Стихия в действии.
Стихия в действии.
Охотники за бурями показали в ускоренном видео устрашающее грозовое облако над Миннесотой в США.
В ролике видно, как над полем быстро двигается грозовой воротник, вслед за которым начинается ливень. Дождь стоит стеной, за которой не видно горизонта.
Пока на севере США свирепствуют грозы, на юг обрушились атлантические штормы. Штат Техас пострадал от первого атлантического урагана в сезоне «Ханна», а во Флориде объявили режим ЧС
Анна Лысенко