На Марсе снова заметили странное облако
Оно появилось над потухшим вулканом.
Оно появилось над потухшим вулканом.
Над потухшим марсианским вулканом Арсия заметили длинное белое облако, сообщает Science.
Такое происходит не впервые: призрачный «шлейф» на красной планете уже появлялся в 2018 году.
Считается, что он образуется из плотного воздуха у поверхности планеты, вынужденного подниматься вверх, где температура падает, а влага конденсируется вокруг частиц пыли. Такие процессы происходят и в атмосфере Земли. Они носят название орографической облачности.
По словам астрономов, облако появляется в одно и то же время каждый марсианский год, который длится около 687 дней, но в этот раз оно крупнее, чем обычно.
Анна Лысенко