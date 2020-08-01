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13:38 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Марсе снова заметили странное облако

Оно появилось над потухшим вулканом.

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Источник: ESA
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Над потухшим марсианским вулканом Арсия заметили длинное белое облако, сообщает Science.

Такое происходит не впервые: призрачный «шлейф» на красной планете уже появлялся в 2018 году.

Считается, что он образуется из плотного воздуха у поверхности планеты, вынужденного подниматься вверх, где температура падает, а влага конденсируется вокруг частиц пыли. Такие процессы происходят и в атмосфере Земли. Они носят название орографической облачности.

По словам астрономов, облако появляется в одно и то же время каждый марсианский год, который длится около 687 дней, но в этот раз оно крупнее, чем обычно.

Анна Лысенко

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