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10:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 2 августа: Ильин день

Слушаем гром и забываем о комарах.

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Источник: Reuters

2 августа православная церковь чтит ветхозаветного пророка Илью. На Руси праздник прозвали Ильиным днем. Считалось, что лето начинает подходить к концу: ночи становятся длиннее, а вода — холодной.

В этот день прислушивались к грому. Долгий и не резкий гром — к ненастью, а отрывистый и короткий — к ясной погоде. Считалось, что если в этот день выпало много дождя, значит в текущем году будет немного пожаров.

Дождь 2 августа предвещает обильный урожай пшена. Предки также замечали, что после 2 августа комары перестают кусаться.

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