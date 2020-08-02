Народные приметы на 2 августа: Ильин день
Слушаем гром и забываем о комарах.
Слушаем гром и забываем о комарах.
2 августа православная церковь чтит ветхозаветного пророка Илью. На Руси праздник прозвали Ильиным днем. Считалось, что лето начинает подходить к концу: ночи становятся длиннее, а вода — холодной.
В этот день прислушивались к грому. Долгий и не резкий гром — к ненастью, а отрывистый и короткий — к ясной погоде. Считалось, что если в этот день выпало много дождя, значит в текущем году будет немного пожаров.
Дождь 2 августа предвещает обильный урожай пшена. Предки также замечали, что после 2 августа комары перестают кусаться.