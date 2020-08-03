Народные приметы на 3 августа: можно узнать погоду на осень
Наблюдаем за осадками и поведением животных
Наблюдаем за осадками и поведением животных
3 августа православная церковь почитает память пророка Иезекииля, а также память преподобных Симеона Палестинского и Онуфрия Молчаливого. С этого дня наши предки начинали прощание с летом и занимались, в основном, сбором урожая и приготовлением запасов на зиму.
Кстати, по некоторым приметам можно было определить погоду на предстоящую осень и зиму. Считалось, если 3 августа идет дождь, то осень будет ранней, а если сильная гроза с громом, то осень будет длинной и дождливой. А вот холодная ночь предвещала холодную зиму.
Кроме того, по разным приметам можно узнать погоду и на ближайшие дни. Например, утренний туман и роса — к теплой неделе. Пауки прячутся и не плетут паутину — к дождю. А если воробьи летают стайками — к ясной и теплой погоде.
Екатерина Гура