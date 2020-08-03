Пожары и ураган: в США бушует стихия (видео)
Пока жители Флориды спасаются от урагана, в Калифорнии борются с лесными пожарами.
Пока жители Флориды спасаются от урагана, в Калифорнии борются с лесными пожарами.
В США борются сразу с несколькими природными стихиями. В начале августа до побережья Флориды добрался ураган «Исайяс», который принес мощный ветер, непрекращающиеся дожди и наводнения. В связи с этим президент Дональд Трамп объявил по всему штату режим чрезвычайной ситуации.
А тем временем на западном побережье континента в Калифорнии бушуют лесные пожары. Сообщается, что огонь охватил около пяти гектаров и вплотную приблизился к жилой зоне. Почти восемь тысяч человек сейчас вынуждены покинуть свои дома. Со стихией борются сотни пожарных, но сдержать огонь пока не удается.
Екатерина Гура