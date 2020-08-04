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13:15 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 4 августа: как определить дождь и град

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Источник: AP 2020

4 августа православные христиане чтят память святой Марии Магдалины. В народе этот день считался «женским». Чтобы сохранить молодость и красоту, женщины должны были до восхода солнца умыться росой.

Что же касается погодных примет, то почти все они связаны с возможными осадками. Например, если громко квакают лягушки, то стоит ждать скорой непогоды. Большое количество слизняков в саду и отсутствие пауков — к грозе. А беспрерывный и раскатистый гром является предвестником града.

Зато, если утром по траве стелется туман, то весь день будет солнечным и теплым.

Екатерина Гура

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