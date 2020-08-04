Народные приметы на 4 августа: как определить дождь и град
Наблюдаем за поведением животных и слушаем гром
Наблюдаем за поведением животных и слушаем гром
4 августа православные христиане чтят память святой Марии Магдалины. В народе этот день считался «женским». Чтобы сохранить молодость и красоту, женщины должны были до восхода солнца умыться росой.
Что же касается погодных примет, то почти все они связаны с возможными осадками. Например, если громко квакают лягушки, то стоит ждать скорой непогоды. Большое количество слизняков в саду и отсутствие пауков — к грозе. А беспрерывный и раскатистый гром является предвестником града.
Зато, если утром по траве стелется туман, то весь день будет солнечным и теплым.
Екатерина Гура