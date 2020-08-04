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14:34 (мск), источник: Погода Mail.ru

Мощный водяной смерч напугал жителей Бельгии (видео)

В соцсетях появились впечатляющие фото и видео.

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В бельгийской коммуне Коксейде в провинции Западная Фландрия отдыхающие на пляже стали свидетелями пугающего природного явления.

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В море, неподалеку от берега, во время шторма образовался мощный водяной смерч. К счастью, до берега он дойти не успел и пропал уже через несколько минут. Однако кадры с места события действительно впечатляют.

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Екатерина Гура

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