Мощный водяной смерч напугал жителей Бельгии (видео)
В соцсетях появились впечатляющие фото и видео.
В соцсетях появились впечатляющие фото и видео.
В бельгийской коммуне Коксейде в провинции Западная Фландрия отдыхающие на пляже стали свидетелями пугающего природного явления.
В море, неподалеку от берега, во время шторма образовался мощный водяной смерч. К счастью, до берега он дойти не успел и пропал уже через несколько минут. Однако кадры с места события действительно впечатляют.
Екатерина Гура