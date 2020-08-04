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17:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Итальянский курорт засыпало снегом (фото)

Начало августа оказалось неожиданным.

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Знаменитый итальянский перевал Стельвио, расположенный в восточных Альпах недалеко от границ Австрии и Швейцарии, в начале августа внезапно превратился в зимний курорт. Посреди лета температура воздуха здесь опустилась до -5 градусов, а всего за ночь выпало около 40 сантиметров снега.

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Расчищать улицы и международную трассу выехала спецтехника, а в соцсетях появились фото и видео летнего снега.

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По словам местных жителей, в августе здесь стоит средняя летняя температура около 20 градусов, но иногда случаются и неожиданности в виде внезапного похолодания и нетипичных для лета осадков. Правда, в этот раз даже местные оказались не готовы к таким сугробам.

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Екатерина Гура

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