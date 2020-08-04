Итальянский курорт засыпало снегом (фото)
Начало августа оказалось неожиданным.
Начало августа оказалось неожиданным.
Знаменитый итальянский перевал Стельвио, расположенный в восточных Альпах недалеко от границ Австрии и Швейцарии, в начале августа внезапно превратился в зимний курорт. Посреди лета температура воздуха здесь опустилась до -5 градусов, а всего за ночь выпало около 40 сантиметров снега.
Расчищать улицы и международную трассу выехала спецтехника, а в соцсетях появились фото и видео летнего снега.
По словам местных жителей, в августе здесь стоит средняя летняя температура около 20 градусов, но иногда случаются и неожиданности в виде внезапного похолодания и нетипичных для лета осадков. Правда, в этот раз даже местные оказались не готовы к таким сугробам.
Екатерина Гура