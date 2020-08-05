Планета волнуется раз. Как влияют магнитные бури на здоровье человека?

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В чем суть явления
Правильнее называть такие бури геомагнитными. По сути, это возмущение магнитного поля планеты длительностью от пары часов до нескольких суток.
Это возмущение возникает из-за взаимодействия различных элементов из сферы вокруг Земли. Именно магнитные бури формируют «космическую погоду» на планете.
При этом, когда объявляют о наступлении такого явления, для многих подобные сообщения становятся тревожным сигналом, чтобы начать готовить таблетки и лекарственные средства. Ведь никому не хочется на фоне таких возмущений оказаться в кровати. А вероятность подобного сценария развития событий довольно высока.
Действительно ли влияют магнитные бури на здоровье?
Вопрос, правда ли, что магнитные бури способны негативно сказываться на здоровье, волнует многих. При этом есть и те, кто уверены, что их опасность преувеличена. «Четко научно обоснованной взаимосвязи между магнитной бурей и здоровьем человека на данный момент не выявлено. Но в практической медицине — в кардиологии, неврологии, терапии — мы часто встречаемся с пациентами с так называемой метеозависимостью. Как правило, это пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертоническая болезнь, например. Бывают пациенты с артериальной гипотонией, когда низкие цифры артериального давления превалируют у пациента. Пациенты с перенесенным инсультом либо инфарктом, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, с астеническим синдромом. Если говорить о неврологии — с частыми мигренями», — отмечает врач-терапевт, кардиолог Татьяна Шалыгина.
Метеозависимость же или более легкая форма ее, метеочувствительность, представляет собой нетипичную реакцию организма, вызванную изменением погодных условий. То есть человек реагирует на смену атмосферного давления, ветра, солнечного излучения.
А значит, что дело не в одних магнитных бурях — он может приболеть и при любых других погодных аномалиях. У метеозависимых людей могут проявляться сонливость, озноб, проблемы с концентрацией внимания. При тяжелой форме такой проблемы отмечаются головные боли по типу мигрени.
«Пациенты с метеозависимостью предъявляют в период магнитных бурь достаточно общие жалобы, т. е. слабость, снижение трудоспособности, нарушение сна. У гипертоников может быть всплеск даже на фоне постоянно гипотензивной терапии, всплеск повышения давления», — говорит терапевт. Неприятные симптомы, отмечают специалисты, легко могут уложить человека в постель, а то и отправить на больничный.
Как справляться
Терапия при магнитных бурях понятна — надо использовать лекарственные средства и методики в зависимости от того, к чему привела погодная аномалия. Соответственно, если это сердечные проблемы, то требуется консультация кардиолога и использование специальных препаратов, если дали знать о себе старые травмы, стоит посетить хирурга и получить схему лечения от него.
Конечно же, особое внимание надо уделять профилактическим мероприятиям, которые помогут избежать проявлений патологии в целом. «Для профилактики в эти дни рекомендуется, естественно, гипертоникам держать под рукой свою обычную терапию, обязательно ее принимать ежедневно и на всякий случай иметь под рукой средства скорой помощи — эти препараты всегда на приеме обговариваются с гипертониками, это препараты короткого действия, которые быстро снижают артериальное давление и быстро выводятся из организма.
Также ограничить в эти дни, дни магнитных бурь, следует кофе, чай, пересмотреть свой день — поменьше времени сидеть за компьютером, за телевизором, побольше гулять, соответственно, для того, чтобы была большая аэробная физическая нагрузка. Под физической нагрузкой я подразумеваю даже ходьбу. И чтобы сон длился не менее 6−8 часов.
Также нужно учитывать, что есть пациенты, которые ежедневно следят за метеообстановкой в своем городе и переживать и нервничать по поводу грядущих магнитных бурь начинают уже заранее. И вполне возможно, что как раз вот эти переживания и ожидания магнитных бурь могут спровоцировать какие-то всплески, допустим, повышенного артериального давления либо снижения работоспособности, т. е. здесь играет значение еще и так называемая психосоматика, которую тоже не нужно сбрасывать со счетов", — отмечает Татьяна Шалыгина.
Метеозависимость может оказывать влияние на состояние здоровья человека, но далеко не всегда она связана с магнитными бурями. Поэтому тем, кто переживает за свое состояние, в сложный период геомагнитных возмущений все же стоит быть настороже. Также им стоит заранее готовиться к сложному периоду и соблюдать простые правила профилактики. Если же реакция на природные катаклизмы все же вызывает сомнения, стоит посетить специалиста по своей проблеме и заранее обговорить с ним план терапии и профилактики. Тогда этот период можно будет пройти с минимальными негативными отклонениями.