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13:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 5 августа: смотрим на звезды

Мерцающие и яркие звезды — к дождю

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Источник: CC0/Free-Photos

В православном календаре 5 августа отмечается день святого Трофима, Феофила и 13 святых мучеников, пострадавших за веру во времена гонений. А в народе день получил название Трофим Бессонник, так как в это время были активные работы в поле, так что отдыхать и много спать было некогда.

По народным приметам 5 августа можно определить, какая погода ждет нас в ближайшие дни. Лучшим способом для этого было наблюдение за ночным небом.

Считается, что множество ярких и мерцающих звезд говорят о дождях с грозами, а если они ярко светят перед самым рассветом, то ненастье будет затяжным.

Если голуби с утра возвращаются в укрытия, то будет дождь, а вечерний туман, наоборот, является предвестником жарких и солнечных дней.

Еще одна народная примета связана с пауком. Если он плетет свою паутину в сторону севера, то скоро придет похолодание, а если на юг — будет тепло и ясно.

Екатерина Гура

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