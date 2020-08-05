Народные приметы на 5 августа: смотрим на звезды
Мерцающие и яркие звезды — к дождю
Мерцающие и яркие звезды — к дождю
В православном календаре 5 августа отмечается день святого Трофима, Феофила и 13 святых мучеников, пострадавших за веру во времена гонений. А в народе день получил название Трофим Бессонник, так как в это время были активные работы в поле, так что отдыхать и много спать было некогда.
По народным приметам 5 августа можно определить, какая погода ждет нас в ближайшие дни. Лучшим способом для этого было наблюдение за ночным небом.
Если голуби с утра возвращаются в укрытия, то будет дождь, а вечерний туман, наоборот, является предвестником жарких и солнечных дней.
Еще одна народная примета связана с пауком. Если он плетет свою паутину в сторону севера, то скоро придет похолодание, а если на юг — будет тепло и ясно.
Екатерина Гура