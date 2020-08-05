Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Социально-дистанцированные танцы в масках Есть в Нью-Йорке единственное место, в котором по вечерам зажигательно танцуют
Фоторепортажи
11Куда россияне смогут улететь 1 августа с одной пересадкой?
16В Бейруте произошел сильный взрыв
17:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

Хорватские города побило крупным градом (фото)

Непогода добралась и до Европы.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

После июльского шторма, а результате которого были затоплены улицы в хорватской столице Загреб, в страну снова пришла непогода. На этот раз грозы и штормовой ветер сопровождались крупным градом, побившим крыши домов, разбившим машины и уничтожившим урожай и цветы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Особенно досталось центральной части Хорватии и городу Карловац, где градины достигали в диаметре размера куриного яйца. Местные жители снимали происходящее на фото и видео и публиковали в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что грозы с гигантским градом в июне и июле прошли практически на всей территории России.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
Врач рассказал об опасности хождения босиком по дому И дал советы по выбору обуви.
Hi-Tech
«Чудо-фасолины» и другие новинки Samsung, которые удивляют Помимо трех новых смартфонов
Горячие темы на Авто
Что такое инфантилизм? 116
Что ж все-таки лучше? 101
Материальное 90
Как думаете? 84
Кино
Сын Нагиева снимается в комедии про стендап: первые фото Корреспондент «Кино Mail.ru» побывал на съемочной площадке комедии «СтендОпер» и поговорил с исполнителями главных ролей о новом проекте и их героях
Новости партнеров
Вот как на самом деле выглядит 72-летняя София Ротару
Великие ученые России создают средство от коронавируса
На самом высоком уровне. За пожарами следят сверху
Дачный дом. Его будут спасать от огня, потому что есть указ
Дети
Родившаяся без матки женщина рассказала, как приняла себя Она узнала об этом диагнозе в 16 лет
Леди
Как трем обычным женщинам 45+ удается выглядеть на десять лет моложе Новая порция красоток 45+, которые с помощью фейсфитнеса, спорта, уколов красоты и правильного настроя учат не стареть душой и телом.
Новости партнеров
В Госдуме намерены лишить россиян заслуженного отдыха в выходные
Россияне массово остаются без денег на картах: списывают до 100 тысяч
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
72-летняя Ротару без фотошопа: в Сеть попали редкие фото певицы
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»