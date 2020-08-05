Хорватские города побило крупным градом (фото)
Непогода добралась и до Европы.
Непогода добралась и до Европы.
После июльского шторма, а результате которого были затоплены улицы в хорватской столице Загреб, в страну снова пришла непогода. На этот раз грозы и штормовой ветер сопровождались крупным градом, побившим крыши домов, разбившим машины и уничтожившим урожай и цветы.
Особенно досталось центральной части Хорватии и городу Карловац, где градины достигали в диаметре размера куриного яйца. Местные жители снимали происходящее на фото и видео и публиковали в соцсетях.
Отметим, что грозы с гигантским градом в июне и июле прошли практически на всей территории России.
Екатерина Гура