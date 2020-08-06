Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Атомный ужасЧто стало с Хиросимой и Нагасаки после бомбардировок (фото)
Фоторепортажи
20Независимый вид: почему борцы за свободу оказались в пустыне
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
12:14 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 6 августа: предсказываем погоду по мухам

Какая погода стоит сегодня — такой она будет до сентября.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: @osomax

6 августа православные христиане почитают память русских князей Бориса и Глеба. Считалось, что какая погода стоит в этот день, такой будет и вся вторая половина августа.

Что касается погоды на ближайшие дни, то ее предсказывали по нескольким приметам. Например, если утром идет дождь, то к обеду распогодится. Южный ветер — к скорому дождю, а если роса долго не высыхает, то следует готовиться к грозе.

Кроме того, можно понаблюдать за мухами. Если они просыпаются рано и громко гудят — погода будет сухой и жаркой, а если сидят тихо — будет дождь.

6 августа также можно сделать прогноз на предстоящую зиму. Если небо ясное и светит солнце, то зима будет суровой, а если идет дождь, то стоит ждать теплых и снежных месяцев.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
Кратко о радиации: что это такое и чем она опасна В годовщину страшной трагедии в Хиросиме проект Здоровье Mail.ru напоминает, как защититься от радиации.
Hi-Tech
В России закроют уникальный проект За год он перевозил в 1,5 тысячи раз меньше людей, чем метро
Горячие темы на Авто
К выборам в Белоруссии 118
Что такое инфантилизм? 116
Материальное 102
Что ж все-таки лучше? 102
Кино
Участник «Уральских пельменей» высказался об уходе Михалковой Роман Постовалов отметил, что коллектив и в новом составе остается популярным
Новости партнеров
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Август в России начался с пожаров и смерчей
Хорошие новости для россиян с детьми до 16 лет
Что происходит в вашем организме, когда вы пьете кофе
Дети
Унесенный в море ребенок выжил с помощью советов из кино Мальчик провел в воде более одного часа
Дом
Пустота в святом городе: как пандемия изменила Иерусалим
15 секретов дешевого и успешного ремонта
Дорогие особняки в Австралии начали сваливаться в океан
Как получить 15 тысяч рублей за отдых в России
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»