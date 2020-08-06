Народные приметы на 6 августа: предсказываем погоду по мухам
Какая погода стоит сегодня — такой она будет до сентября.
Какая погода стоит сегодня — такой она будет до сентября.
6 августа православные христиане почитают память русских князей Бориса и Глеба. Считалось, что какая погода стоит в этот день, такой будет и вся вторая половина августа.
Что касается погоды на ближайшие дни, то ее предсказывали по нескольким приметам. Например, если утром идет дождь, то к обеду распогодится. Южный ветер — к скорому дождю, а если роса долго не высыхает, то следует готовиться к грозе.
Кроме того, можно понаблюдать за мухами. Если они просыпаются рано и громко гудят — погода будет сухой и жаркой, а если сидят тихо — будет дождь.
6 августа также можно сделать прогноз на предстоящую зиму. Если небо ясное и светит солнце, то зима будет суровой, а если идет дождь, то стоит ждать теплых и снежных месяцев.
Екатерина Гура