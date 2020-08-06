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14:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые узнали причину экзотических молний на Юпитере

Новые данные меняют представления исследователей об этой планете и ее атмосфере.

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Ученая Хайди Беккер из NASA, в сотрудничестве с Джонатаном Луниным и Юрием Аглямовым из Корнелльского университета в Нью-Йорке, проанализировали новые данные, полученные космическим аппаратом Juno. Благодаря большому количеству чувствительных детекторов и близкому расстоянию, на которое Juno сумел подобраться к Юпитеру, ученым удалось увидеть множество странных молний слабой интенсивности в верхних слоях атмосферы газовой планеты.

В докладе, опубликованном в журнале Nature, сообщается, что увидеть слабые вспышки ранее мешала непрозрачная атмосфера Юпитера, однако высокочувствительные датчики Juno справились с этой проблемой.

Грозовая активность в этих слоях атмосферы сначала поставила ученых в тупик, ведь считалось, что там капли воды должны просто замерзать. При детальном изучении выяснилось, что замерзанию воды в атмосфере Юпитера препятствует аммиак. Именно столкновение капель воды с аммиаком и частицами льда приводит к разделению электрического заряда и электрификации облаков, что и является причиной необычных молний в атмосфере газового гиганта.

В новой работе исследователей отмечается, что так называемые, аммиачные грозы полностью меняют представления ученых о Юпитере и порождают больше вопросов, чем ответов.

Екатерина Гура

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