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05:10 (мск), источник: "Российская газета"

Вильфанд рассказал, сбываются ли народные приметы о погоде

Многие наверняка слышали о том, что после Ильина дня (2 августа) купаться в открытых водоемах нельзя. «Илья Пророк льдинку в воду бросил», — говорили наши далекие предки. Но работают ли народные приметы сегодня? И стоит ли к ним всерьез относиться?

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Источник: Reuters

В Гидрометцентре к народным приметам отнеслись серьезно. «Мы все известные народные приметы, касающиеся погоды, проанализировали, и пришли к выводу — не сбываются они! ", — рассказал «Российской газете» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, все зависит от погоды за окном. До середины августа в центральных регионах, как правило, еще стоит вполне теплая летняя погода. А бывает и весь август теплый. И даже сентябрь, как случалось в последние два года.

И температура воды примерно такая же, как и температура воздуха. И даже если резко похолодает, вода не остывает мгновенно. Потребуется несколько холодных дней для того, чтобы вода в реках и прудах остыла.

В то же время Вильфанд напоминает, что во второй половине августа ночи уже становятся прохладными. Выпадают росы — предвестники осени.

Когда появилась народная примета о том, что после Ильина дня не купаются, никто не скажет. Но зато научно доказано, что средняя глобальная температура уже более чем на 1 градус превысила показатели доиндустриальной эпохи (XIX век).

А последние пять лет, по данным Всемирной метеорологической организации, были самыми теплыми за всю историю наблюдений.

И зимы в умеренных широтах становятся все более мягкими. «Возьмем зимние приметы — морозы должны быть на Рождество, на Крещение. Но ведь не каждый год это происходит. И 7 января, и 19 января бывает теплая погода. Вспомните только последнюю зиму в Москве! Морозов вообще не было, как и снега почти», — уточняет Вильфанд.

Синоптик также добавляет, что к погодным приметам стоит скептически относиться еще и потому, что они слишком общие. Но ведь климат в Москве и Сочи, в Мурманске и Новосибирске совсем разный. А август и сентябрь вообще лучшее время для отдыха в субтропическом и средиземноморском климате, который в России есть в Краснодарском крае и Крыму. «Бархатный сезон» хорош тем, что температура воды в морях и температура окружающего воздуха примерно одинаковые. Это комфортно для организма человека.

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