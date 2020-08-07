Народные приметы на 7 августа: можно узнать погоду на зиму
Делаем долгосрочные прогнозы.
Делаем долгосрочные прогнозы.
Христиане 7 августа празднуют Успение праведной Анны. В народном календаре этот день получил название Анна Зимоуказательница, так как по различным приметам сегодня можно узнать погоду на осень и зиму.
Например, если ночь с 7 на 8 августа прохладная, то зима будет холодной, а дождь в этот день — к обильному снегу. Утренняя роса замерзла — зима будет суровой, а много желудей на дубе, наоборот, говорят о теплой и комфортной погоде. Солнечную и неморозную зиму также можно ждать, если 7 августа стоит теплая и сухая погода.
Есть в народе приметы, помогающие узнать и погоду на осень. Например, если к этому времени появились ягоды черемухи, то осень будет ранней. О скором наступлении холодов (осенних, а затем и зимних) говорят улетающие аисты и муравьи, которые активно увеличивают в этот день муравейники. Если утром на окнах появился иней, то первые заморозки начнутся в октябре.
Екатерина Гура