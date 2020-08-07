Фотограф снял «космические» молнии в Дубровнике (фото)
Невероятные природные пейзажи.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проектыВсе проекты
Невероятные природные пейзажи.
В начале августа хорватский город Дубровник и его окрестности накрыла сильная гроза. Местный фотограф Никса Кресик решил запечатлеть это природное явление и отправился с фотоаппаратом на обзорную площадку.
В результате он сумел снять практически космический пейзаж с молниями, бьющими прямо в воду неподалеку от берега.
Екатерина Гура