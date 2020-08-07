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17:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф снял «космические» молнии в Дубровнике (фото)

Невероятные природные пейзажи.

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В начале августа хорватский город Дубровник и его окрестности накрыла сильная гроза. Местный фотограф Никса Кресик решил запечатлеть это природное явление и отправился с фотоаппаратом на обзорную площадку.

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В результате он сумел снять практически космический пейзаж с молниями, бьющими прямо в воду неподалеку от берега.

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Екатерина Гура

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