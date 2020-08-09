Россияне увидят яркий звездопад
В небе можно будет насчитать до 60 метеоров в час.
В небе можно будет насчитать до 60 метеоров в час.
Жители России смогут наблюдать один из самых ярких звездопадов года — метеорный поток Персеиды.
Пик звездопада придется на 11, 12 и 13 августа, сообщают астрономы. Ожидается, что в ночном небе можно будет увидеть до 60 «падающих звезд» в час.
Лучшим временем для наблюдений будут часы перед рассветом, когда убывающая Луна спрячется за горизонтом.
Звездопад продлится до 24 августа.
Анна Лысенко