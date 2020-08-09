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10:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

Россияне увидят яркий звездопад

В небе можно будет насчитать до 60 метеоров в час.

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Жители России смогут наблюдать один из самых ярких звездопадов года — метеорный поток Персеиды.

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Пик звездопада придется на 11, 12 и 13 августа, сообщают астрономы. Ожидается, что в ночном небе можно будет увидеть до 60 «падающих звезд» в час.

Лучшим временем для наблюдений будут часы перед рассветом, когда убывающая Луна спрячется за горизонтом.

Звездопад продлится до 24 августа.

Анна Лысенко

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