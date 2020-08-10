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07:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Гидрометцентр ожидает осеннюю погоду в европейской части России

В европейской части России на предстоящей неделе температура снизится на 6−7 градусов, погода будет осенней, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В частности, в столичном регионе до субботы ожидаются дожди, добавил он.

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Источник: Агентство «Москва»

«Европейскую часть России ожидает обвал температуры на 6−7 градусов. Но не для всех это будет неприятностью. Например, в Краснодарском крае температура будет 28−30 (градусов), что приятнее, чем 35 градусов, которые там были. Понижение на юго-востоке нужно воспринимать как благо. В Предуралье (Свердловская, Челябинская области) уже началось понижение температуры. Во вторник в Приволжском федеральном округе и на западе Центрального федерального округа начнется понижение… Еще и характер погоды изменится, солнца будет мало», — сказал господин Вильфанд (цитата по «РИА Новости»).

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что в столичном регионе снижение температуры ожидается в среду. «Будут монотонные, скучные дожди, такая осенняя погода… Это будет до конца рабочей недели, даже до субботы», — уточнил он.

Господин Вильфанд добавил, что купальный сезон в европейской части России подошел к концу. «Жары больше ждать не стоит. Понижение температуры, начиная со среды, будет в водоемах центра европейской России. Можно считать, что купальный сезон завершился, потому что потом уже не будет такой солнечной энергии, которая прогрела бы водоемы», — отметил он.

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