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11:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 10 августа: наблюдаем за облаками и туманом

Они покажут, какую погоду стоит ждать в ближайшие дни

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Источник: СС0/abogawat

10 августа христиане вспоминают апостолов Пармена и Прохора. В этот период во многих регионах начинали копать картошку, собирали урожай ранних яблок и груш, а также лесные дары.

А чтобы определить погоду на ближайшие дни, нужно понаблюдать за природными явлениями. Например, если облака плывут высоко — погода будет сухой и ясной. Утренний туман и роса также обещают солнечные и погожие дни.

А если 10 августа идет дождь, то ненастье затянется еще на несколько дней. Продолжительные осадки также можно ждать, если во время дождя совсем нет ветра.

Екатерина Гура

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