Народные приметы на 10 августа: наблюдаем за облаками и туманом
Они покажут, какую погоду стоит ждать в ближайшие дни
Они покажут, какую погоду стоит ждать в ближайшие дни
10 августа христиане вспоминают апостолов Пармена и Прохора. В этот период во многих регионах начинали копать картошку, собирали урожай ранних яблок и груш, а также лесные дары.
А чтобы определить погоду на ближайшие дни, нужно понаблюдать за природными явлениями. Например, если облака плывут высоко — погода будет сухой и ясной. Утренний туман и роса также обещают солнечные и погожие дни.
А если 10 августа идет дождь, то ненастье затянется еще на несколько дней. Продолжительные осадки также можно ждать, если во время дождя совсем нет ветра.
Екатерина Гура