Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Социально-дистанцированные танцы в масках Есть в Нью-Йорке единственное место, в котором по вечерам зажигательно танцуют
Фоторепортажи
1240 лет назад прошли похороны Владимира Высоцкого
12Выбран лучший снимок картошки
12:04 (мск), источник: Моя Планета

Почему в пустынях днем жарко, а ночью холодно?

Представьте, если бы человек вскипятил чайник, а вода в нем остыла, допустим, не за три часа, а всего за 30 минут! Примерно это происходит в пустыне ночью. Почему — рассказываем!

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 89% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: СС0/jpeter2
Отвечает Мария Алешина, младший научный сотрудник лаборатории климатологии Института географии РАН.
Новость
Гигантское пылевое облако из Сахары накрыло страны Латинской Америки. Фото

Пустыни — это места с максимальными перепадами температуры в течение суток. Там, где днем стоит испепеляющий зной, ночью хочется укутаться в пуховик.

В любой природной зоне температура главным образом определяется балансом приходящего излучения Солнца и уходящего теплового излучения поверхности. Однако есть один важный фактор — особенности общей циркуляции атмосферы, то есть процессов перемещения воздушных масс и связанных с ними полей атмосферного давления (в первую очередь циклонов и антициклонов).

Самые большие пустыни мира располагаются в регионах, где преобладают антициклоны, то есть области с повышенным атмосферным давлением. Нисходящие движения не дают воздуху подняться до уровня конденсации, за счет чего облаков в таких районах практически не бывает. Следовательно, днем солнечному излучению ничего не мешает достичь земли и нагреть ее до рекордных значений.

Представьте, если бы человек вскипятил чайник, а вода в нем остыла, допустим, не за три часа, а всего за 30 минут!

Так, в Сахаре днем вполне обычной считается температура выше +35−37 °С (для сравнения, в Москве абсолютный максимум составляет «всего лишь» +38,2 °С).

Новость
Независимый вид: почему борцы за свободу оказались в пустыне

Ночью эффект безоблачного неба работает в обратном направлении: ничто не задерживает тепло, и оно беспрепятственно уходит в космос в виде теплового излучения поверхности. (Ранее мы рассказывали, где и когда была зафиксирована самая низкая температура на Земле.).

Но это еще не все. На суточные перепады температуры влияет и материал, которым покрыта пустыня. В основном это песок, а он быстро нагревается и так же быстро остывает. Его теплоемкость оценивается в 800 Дж/кг·°К, что примерно в пять раз меньше, чем теплопроводность воды (4200 Дж/кг·°К). То есть песок нагревается и остывает в пять раз быстрее воды. Представьте, если бы человек вскипятил чайник, а вода в нем остыла, допустим, не за три часа, а всего за 30 минут! Еще одной особенностью песка является его низкая способность проводить тепло. Поэтому Солнце и прогревает только верхний слой.

Конечно, не все пустыни покрыты исключительно песком. Есть пустыни каменистые (например, Мохаве и Овайхи в Северной Америке), есть солончаковые (к примеру, Большая Соляная и Деште-Лут в Иране). Вот только щебень и галька обладают такими же свойствами.

Итак, за счет сильного солнечного излучения и отсутствия облаков днем поверхность пустынь нагревается быстро, но так же быстро и остывает (в некоторых предгорных районах почва в темное время суток может даже промерзать!). Все потому, что прогрев не распространяется глубоко в почву, а ночью в пустынях нет источника тепла. Облака способны замедлить охлаждение, но, как говорилось ранее, в пустынях они бывают крайне редко.

 В Тасмании нашли самое высокое лиственное дерево в мире
Собаки помогают пассажирам с аэрофобией в аэропорту Сиднея
Здоровье
Головокружение при вставании грозит деменцией Это состояние называется ортостатической гипотензией.
Hi-Tech
Как выглядит «гордость СССР» сегодня (фото) Промышленность, которую мы потеряли
Горячие темы на Авто
Уровень жизни в России. 236
Лучшая Пятница года! 148
Конкуренты появились ?) 104
Хочу купить или женщину найти ! 73
Кино
Похудевший и преобразившийся Гальцев снялся в шоу Степаненко Артист принял участие в съемках нового выпуска «Шоу Елены Степаненко»
Новости партнеров
Тайны разработки вакцины. Как в России создают вакцину от коронавируса?
Уколоться и забыть. Что необходимо знать о вакцине против коронавируса
Есть ли риск? Эксперты высказались о безопасности вакцины от коронавируса
Люди больше не хотят давать деньги Навальному (видео)
Gnezdo.ru
Сын Королевой затмил Тарзана: красивей, чем он
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Гайдай и Гребешкова: знаете, кто внучка? Удивитесь
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Новости партнеров
Тихановская прокомментировала итоги выборов в Белоруссии
Что связывает Фургала с бандой, промышлявшей уничтожением людей (ви...
В Раде призвали не признавать итоги выборов в Белоруссии
Зеленский прокомментировал протесты в Белоруссии
Новости партнеров
Единороссы направят средства на борьбу с коронавирусом
Более 10 лет продюсер обманывал Стаса Михайлова
Эмчеэсовец во главе. Кобзев доказал, что область может жить без пожаров
3 советские женщины, чьи деяния потянули на смертную казнь
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»