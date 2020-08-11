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10:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 11 августа: определяем погоду на осень

Холодное утро — к холодному сентябрю

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Источник: Агентство «Москва»

В православном календаре 11 августа — день памяти святого мученика Каллиника Киликийского. Его имя в народе связывали с ягодой калиной, которая как раз поспевала к этому дню.

Что же касается погоды, то по сегодняшнему дню можно определить, какой будет осень и зима.

Считалось, что холодное утро предвещает холодный сентябрь, а частые зарницы — к частым грозам осенью. А вот теплое утро или густой туман на восходе — к теплому началу сентября.

Если к 11 августа уродилось много ягод, а грибов мало, то зима будет снежной и холодной.

А вот погоду на ближайшее время можно определить с помощью ворон. Если они активные и громко каркают — скоро начнется дождь.

Екатерина Гура

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