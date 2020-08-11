Народные приметы на 11 августа: определяем погоду на осень
Холодное утро — к холодному сентябрю
Холодное утро — к холодному сентябрю
В православном календаре 11 августа — день памяти святого мученика Каллиника Киликийского. Его имя в народе связывали с ягодой калиной, которая как раз поспевала к этому дню.
Что же касается погоды, то по сегодняшнему дню можно определить, какой будет осень и зима.
Если к 11 августа уродилось много ягод, а грибов мало, то зима будет снежной и холодной.
А вот погоду на ближайшее время можно определить с помощью ворон. Если они активные и громко каркают — скоро начнется дождь.
Екатерина Гура