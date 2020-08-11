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17:01 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые обнаружили землетрясение-бумеранг

Оно произошло недалеко от экватора.

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Источник: Hicks et al., Nature Geoscience

Сейсмологи впервые обнаружили странное землетрясение с эффектом бумеранга.

Землетрясение магнитудой 7,1 балла в Атлантическом океане произошло еще в 2016 году. Теперь оно детально проанализировано в статье, опубликованной в Nature Geoscience.

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Мощные подземные толчки были зафиксированы подводными сейсмометрами вдоль 900-километрового разлома Романш недалеко от экватора. Сперва они распространились вверх и на восток, а затем внезапно развернулись и продолжились в обратном направлении со значительно возросшей скоростью, достигающей 6 км в секунду.

Разлом Романш пролегает между Южно-Американской и Африканской литосферными плитами. Ранее ученые предполагали, что землетрясения-бумеранги возможны в местах континентальных разломов, но впервые получили наглядные доказательства их существования.

Анна Лысенко

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