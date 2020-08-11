Ученые обнаружили землетрясение-бумеранг
Оно произошло недалеко от экватора.
Оно произошло недалеко от экватора.
Сейсмологи впервые обнаружили странное землетрясение с эффектом бумеранга.
Землетрясение магнитудой 7,1 балла в Атлантическом океане произошло еще в 2016 году. Теперь оно детально проанализировано в статье, опубликованной в Nature Geoscience.
Мощные подземные толчки были зафиксированы подводными сейсмометрами вдоль 900-километрового разлома Романш недалеко от экватора. Сперва они распространились вверх и на восток, а затем внезапно развернулись и продолжились в обратном направлении со значительно возросшей скоростью, достигающей 6 км в секунду.
Разлом Романш пролегает между
Анна Лысенко