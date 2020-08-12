Как правильно вызвать дождь
Жертвенная кровь, лягушка в платье, прогулки на осле и другие способы заставить небо пролиться водой от жителей дагестанских сел.
Жертвенная кровь, лягушка в платье, прогулки на осле и другие способы заставить небо пролиться водой от жителей дагестанских сел.
Обряд вызывания дождя может показаться дикостью в XXI веке, когда на дворе — эпоха бескрайних технологических возможностей. Однако жители многих сел в Дагестане так не считают. Некоторые из них до сих заговаривают жаркую погоду, общаются с духами гор и обращаются к небесам за богатым урожаем.
Называют его все народы
В селе Кая Кулинского района «день икс» назначают старейшины. С раннего утра дети и подростки бегут в лес. Они срезают иву и высокие стебли ядовитой чемерицы.
— Мы специально собираем только их. Секрета тут нет, листья у такой травы крупные, а «плакучие» ветки не колют. Мы ведь из них «наряд» сделаем, а в нем нашей героине должно быть комфортно, — смеясь, рассказывает горянка Сарижат Цахаева.
На роль «дождевого осла» в этом селе выбирают женщину. Сначала на нее надевают дождевик, после на голову водружают охапку срезанных веток. Драпируют наряд так, чтобы не было видно лица. И на глазах обычная горянка в платке превращается в забавную «шаманку», только без бубна.
Кульминация ритуала — шествие ряженой вместе с детьми по аулу. Хозяйки подворий весело и шумно обливают ее водой с ног до головы. А мальчикам и девочкам дарят то, что принято считать символом плодородия: куриные яйца, орехи, хлеб и фрукты. При этом и взрослые, и дети читают заклинание на родном языке. Перевод его с лакского звучит приблизительно так:
Щедрый дождь пусть пойдет
И богатство принесет!
Водой из твоего неба насыть нас, о Аллах!
Дождик лей, как из кувшина, лей!
Дождь проливной нам на пять дней даруй!
Ночью дождь проливной дай нам!
Светлым днем дождь дай нам!
Ритуал вызывания дождя есть у всех народов мира. Это один из древнейших обрядов, и он не приурочен ни к одной конкретной дате. Он особенно необходим в горном Дагестане. У нас ведь земледелие там неполивное, а дождь, несомненно, важен во время созревания урожая. А если стойко стоит жара и надо предотвратить засуху, то только и остается что взывать к небу и стихийным явлениям.
В каждом дагестанском селе у этого обряда есть свои отличительные элементы. В селе Гуми Табасаранского района Гудура всегда сопровождают музыканты. Считается, что пение ритуальной песни и звучание национальных инструментов должны быть слышны на всю округу.
— Играют у нас в основном на зурне, чугри, который очень похож на чунгур (струнный музыкальный инстумент. — Ред.), и на кумузе, он типа скрипки, но размером чуть больше и держат его вертикально. Хотя это действо и выглядит забавно и, может,
Спутниками «дождевого осла» и здесь становятся малыши. Маленький нюанс: мальчики несут ветки, а вот девочки заранее готовят кукол. Их лепят из крутого теста.
На самом деле дети в обряде выполняют у разных народов разные роли. Цадул хама, например, у аварцев обязательно становится
ребенок-сирота.Жители объясняют такое обстоятельство просто. Только сирота может вызвать жалость у небес и палящего солнца. У кумыков детей собирали в поле и заставляли блеять, как овечек.
А вот в селе Кани ряженых нет. Тут на осла задом наперед сажают мальчишку. Но малыш всегда необычный. Обязательно тот, кто видел «трех матерей». Горцы имеют в виду маму, бабушку и прабабушку.
Ее сложное лакское название — хаххари. Оригинальный рецепт — сушеный курдюк плюс разные злаки и бобовые: пшеница, горох, фасоль. Пока варится блюдо, женщины садятся в круг. Следующий шаг — хоровое исполнение молитвы. В один голос горянки десятки раз перечисляют имена Всевышнего на арабском языке. Кроме того, в ауле с древних времен поливают водой еще и священные камни, их называют идовсиль чарту.
Местности, где утвержден ортодоксальный ислам, все же не отвергают домонотеистические обряды. Напротив, они будто их подчиняют религии. Ведь были аулы, где процессию возглавляли представители духовенства. Они обязательно посещали старые могилы. Их обнажали, то есть из земли доставали кости и череп. Останки ставили под солнце и поливали водой. Так аксакалы вымаливали дождь.
Жители села Дюбек Табасаранского района в период засухи регулярно собираются у святого источника, который называют Оманпир. Рядом с родником, согласно их преданиям, растет священное дерево. Именно здесь сельчане режут жертвенного барана или бычка. Кровь спускают в реку. Готовят еду и устраивают коллективное угощение. В конце дня
Естественно, присутствие воды в обряде как таковой — обязательно. Ведь не зря известный этнограф Григорий Чурсин считал, что в этом обычае используется магия подобия — то есть подобное вызывает подобное. И эта невинная забава имеет далеко не невинное происхождение. В старину, чтобы умилостивить разгневанного Владыку вод, в жертву приносили человека. Позднее, чтобы никого не топить, людей в воду только окунали. А сейчас мы просто обливаем друг друга.
В Цумадинском же районе женщины и дети играют свадьбу. В роли невесты — лягушка, а в роли жениха — дух реки. Поутру ловят зеленую прыгунью и надевают на нее красивое платье. Наряд шьют заранее из кусков разноцветной яркой ткани. После квакушку бросают в воду. А аварцы в Хунзахе просто подвешивают земноводное к желобу и оставляют ровно до тех пор, пока не выпадут осадки.
Лягушка — это всегда символ дождя. Ведь не зря есть поверье у народов Дагестана: если раздавить животное, может пойти дождь. К этому относятся со всей важностью.
Идет ли в итоге дождь? Да! Причем всегда, утверждают наши герои. У одних — в ту же ночь, у других — на следующий день. Дагестанцы уверяют, что способов «вызывания» существует больше десятка. Однако, как бы кто ни провел свой обряд, в течение трех дней засуха обязательно заканчивается. В горах и на высокогорье, где нет спецсредств, другим способом поле не польешь. Пусть это и суеверия, но люди считают, что работают они и сегодня.
Представители чистого ислама запрещают такие действия. Поэтому многие проводят их тайно. Ведь вреда в них нет, а вдруг будет польза. Верим или не верим, но обряд красочный и интересный, он все равно будет существовать, как и существует, веками.