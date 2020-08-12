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14:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе сфотографировали «кольцо огня»

Очень яркая галактика необычной формы — результат слияния галактик в прошлом.

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Источник: ESA/Hubble & NASA, A. Adamo
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Космический телескоп «Хаббл» получил впечатляющий снимок галактики NGC 1614 необычной формы, напоминающей огненное кольцо.

NGC 1614 — пекулярная спиральная галактика с перемычкой в созвездии Эридан примерно в 200 миллионах световых лет от Земли. Слово «пекулярная» означает, что ее невозможно отнести к определенному классу галактик, поскольку она обладает ярко выраженными индивидуальными особенностями.

Астрономы считают, что странная форма NGC 1614 — результат слияния галактик в прошлом. Из-за бурного прошлого NGC 1614 очень ярко светится в инфракрасном свете. Это вторая по яркости галактика в пределах 250 миллионов световых лет.

Анна Лысенко

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