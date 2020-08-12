В космосе сфотографировали «кольцо огня»
Очень яркая галактика необычной формы — результат слияния галактик в прошлом.
Очень яркая галактика необычной формы — результат слияния галактик в прошлом.
Космический телескоп «Хаббл» получил впечатляющий снимок галактики NGC 1614 необычной формы, напоминающей огненное кольцо.
NGC 1614 — пекулярная спиральная галактика с перемычкой в созвездии Эридан примерно в 200 миллионах световых лет от Земли. Слово «пекулярная» означает, что ее невозможно отнести к определенному классу галактик, поскольку она обладает ярко выраженными индивидуальными особенностями.
Астрономы считают, что странная форма NGC 1614 — результат слияния галактик в прошлом.
Анна Лысенко