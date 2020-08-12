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16:22 (мск), источник: Погода Mail.ru

Таяние льда в Арктике опередило самые мрачные прогнозы

Он будет полностью таять в летний сезон уже к 2035 году.

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Источник: Reuters

Морской лед в Арктике может полностью исчезнуть в летний период уже через 15 лет, прогнозируют исследователи из Британской антарктической службы.

В предыдущих прогнозах эксперты ООН по изменению климата предполагали, что лед в летнее время можно будет увидеть в Арктике по крайней мере до 2050 года, сообщает Science Alert.

Исследователи изучали таяние льда в далеком прошлом. Они уточнили модели потепления в межледниковые периоды Земли и установили, что исчезновение летнего морского льда может произойти значительно раньше, чем мы думали.

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Последнее «глобальное потепление» в истории Земли началось примерно 130 тысяч лет назад. Температуры в то время были намного выше, чем сегодня. В это время Арктика была свободна ото льда летом. Этому способствовали талые пруды — даже в большей степени, чем облака или океанские течения, которым приписывают важную роль в таянии льдов.

Эти разбросанные водоемы снижали отражательную способность поверхности и поглощали значительно больше солнечной радиации, чем мерзлая земля. Они усиливали таяние окружающего льда и увеличивали потенциал цветения фитопланктона в океане. Это делало морской лед еще более неустойчивым и приводило к трещинам, способствуя дальнейшему поглощению тепла.

Повторение этого сценария приведет к полному таянию летнего морского льда в Арктике между 2035 и 2086 годами. Но примерно половина климатических моделей показывает, что это произойдет еще раньше — в период между 2030 и 2040 годами, говорят исследователи.

Анна Лысенко

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