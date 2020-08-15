Народные приметы на 15 августа: каким будет сентябрь
Следим за небом и слушаем лягушек.
Следим за небом и слушаем лягушек.
15 августа можно узнать погоду не только на ближайшие дни, но и следующий месяц. Считается, какая погода днем, такой она будет в сентябре.
Пауки плетут маленькие сети или резко замолчали лягушки — к ветру. Громко заквакали — к дождю. Перистые неподвижные облака, появляющиеся утром — верный признак хорошей погоды. Какая с утра погода — такой будет следующие шесть недель.
Кошки стены когтями скребут — к ненастью. В этот день нет смысла идти на рыбалку.