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10:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 15 августа: каким будет сентябрь

Следим за небом и слушаем лягушек.

Погода в Вашингтоне:
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Источник: AP 2020

15 августа можно узнать погоду не только на ближайшие дни, но и следующий месяц. Считается, какая погода днем, такой она будет в сентябре.

Пауки плетут маленькие сети или резко замолчали лягушки — к ветру. Громко заквакали — к дождю. Перистые неподвижные облака, появляющиеся утром — верный признак хорошей погоды. Какая с утра погода — такой будет следующие шесть недель.

Кошки стены когтями скребут — к ненастью. В этот день нет смысла идти на рыбалку.

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