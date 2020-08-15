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11:47 (мск), источник: Погода Mail.ru

На Хэллоуин земляне увидят Уран, звездопад и «голубую» Луну

Астрономы советуют запасаться биноклями и телескопами.

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Уран, сфотографированный аппаратом «Вояджер-2» | Источник: NASA/JPL

31 октября жителей Земли ждут сразу три ярких небесных события, сообщили астрономы.

В этот день Уран будет находиться в ближайшей к Земле точке своей орбиты. Его видимая сторона будет максимально освещена Солнцем, так что планета покажется ярче и крупнее, чем в любое другое время года.

Это лучшее время для наблюдений Урана, который будет виден всю ночь. Тем не менее, на ночном небе он будет казаться всего лишь сине-зеленой точкой, так что астрономы советуют использовать мощный бинокль или телескоп.

Кроме Урана, в последнюю ночь октября можно будет наблюдать «голубую» Луну. Название не имеет ничего общего с цветом, все дело в календаре.

"Голубая" Луна над Вашингтоном 31 июля 2015 года | Источник: NASA/Bill Ingalls

Обычно мы наблюдаем только одно полнолуние в месяц. Но в календарном месяце 30 или 31 день, а время между полнолуниями составляет 29,5 дней, так что рано или поздно из-за этого «несоответствия» на один месяц приходятся два полнолуния. Второе из них называют голубым. В последний раз «голубую» Луну наблюдали 31 марта 2018 года.

Но это не все космические сюрпризы конца октября. Именно на это время придется пик звездопада Тауриды. И хотя наблюдать можно будет только 5−10 метеоров в час, большинство падающих «звезд» будут крупными и очень яркими.

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Метеор, падающий 31 октября 2019 года

Анна Лысенко

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Gnezdo.ru
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