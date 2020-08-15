На Хэллоуин земляне увидят Уран, звездопад и «голубую» Луну
Астрономы советуют запасаться биноклями и телескопами.
Астрономы советуют запасаться биноклями и телескопами.
31 октября жителей Земли ждут сразу три ярких небесных события, сообщили астрономы.
В этот день Уран будет находиться в ближайшей к Земле точке своей орбиты. Его видимая сторона будет максимально освещена Солнцем, так что планета покажется ярче и крупнее, чем в любое другое время года.
Это лучшее время для наблюдений Урана, который будет виден всю ночь. Тем не менее, на ночном небе он будет казаться всего лишь
Кроме Урана, в последнюю ночь октября можно будет наблюдать «голубую» Луну. Название не имеет ничего общего с цветом, все дело в календаре.
Обычно мы наблюдаем только одно полнолуние в месяц. Но в календарном месяце 30 или 31 день, а время между полнолуниями составляет 29,5 дней, так что рано или поздно
Но это не все космические сюрпризы конца октября. Именно на это время придется пик звездопада Тауриды. И хотя наблюдать можно будет только 5−10 метеоров в час, большинство падающих «звезд» будут крупными и очень яркими.
Анна Лысенко