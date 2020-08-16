Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 16 августаНачало "Золотой лихорадки", основание Международной академии астронавтики, авиакатастрофа в Подмосковье и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
8Извержение стратовулкана Синабунг
8Празднование Курбан-байрама в Москве
15:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Гигантская молния и радуга попали на один снимок

Впечатляющая гроза во Франции очаровала фотографов.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Фотограф Бенуа Коломб из французского города Манд потратил несколько последних дней, охотясь за впечатляющими молниями.

Сейчас над Францией, Испанией, Великобританией и другими странами Западной Европы бушуют зрелищные грозы, так что время для охотников за штормами самое благоприятное.

Бенуа повезло — прямо с вершины горы Мон Буке он сделал впечатляющий снимок. Огромная молния вспыхнула рядом с красивой радугой и попала в живописные холмы на горизонте.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Здоровье
8 болезней, которые угрожают знаменитостям из-за их национальности Кого из актеров и музыкантов надо срочно отправить на флюорографию, а кого — к маммологу?
Hi-Tech
Крутые телевизоры Sony резко подешевели Количество ограничено
Горячие темы на Авто
Кому еще не понятно, что происходит в Белорусии? 273
Белоруссия передала России 32 российских гражданина, ранее задержанных в республике и объявленных бойцами частной военной компании Вагнера. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России, передает ТАСС. 188
Наглецы --вы -- 153
Ничего. Сегодня можно. Просто пятница сегодня. 89
Кино
Ирину Безрукову наградили премией в Москве Актриса стала гостьей торжественной церемонии
Новости партнеров
Единственное преступление, за которое женщина в колонии становится изгоем
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Названа связь фруктов и жировой болезни печени
И в голову не придет звать так ребенка. А на Руси это считалось нормой
Gnezdo.ru
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Помните Александру? Смотри, что с ней стало: фото
Самая красивая межрасовая пара показала дочь
Сын Королевой затмил Тарзана: красивей, чем он
Леди
Безрукова в платье с перьями затмила Михалкову на светском рауте Знаменитости стали гостями вечеринки.
Новости партнеров
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
В Госдуме намерены лишить россиян заслуженного отдыха в выходные
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»