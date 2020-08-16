Гигантская молния и радуга попали на один снимок
Впечатляющая гроза во Франции очаровала фотографов.
Впечатляющая гроза во Франции очаровала фотографов.
Фотограф Бенуа Коломб из французского города Манд потратил несколько последних дней, охотясь за впечатляющими молниями.
Сейчас над Францией, Испанией, Великобританией и другими странами Западной Европы бушуют зрелищные грозы, так что время для охотников за штормами самое благоприятное.
Бенуа повезло — прямо с вершины горы Мон Буке он сделал впечатляющий снимок. Огромная молния вспыхнула рядом с красивой радугой и попала в живописные холмы на горизонте.
Анна Лысенко