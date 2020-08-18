Осень под градусом: синоптики ждут возвращения тепла к сентябрю
Комфортная погода может компенсировать экстремальные условия, которые жителям Центральной России пришлось пережить летом.
Комфортная погода может компенсировать экстремальные условия, которые жителям Центральной России пришлось пережить летом.
Тепло в конце августа плавно перейдет в комфортную осень, полагают опрошенные «Известиями» синоптики. По их прогнозам, температура в сентябре окажется выше нормы. Не исключено, правда, что месяц разделится на две части: первая его половина будет холодной, а вторая — весьма комфортной. Синоптики также ждут тепла и в конце августа. Всё это частично компенсирует жителям Центральной России неустойчивую погоду в последние месяцы. При этом затяжные дожди летом свидетельствуют об ускорении изменения климата, предупреждают метеорологи.
Прогноз на сентябрь составляется не ранее 31 августа, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Поэтому пока сложно делать однозначные выводы. При этом, по его словам, предварительные данные на осень внушают оптимизм.
Предположительно в европейской части страны ожидается температура около нормы или выше нее. Однако не исключено, что первая половина месяца может быть очень холодной, а вторая — теплой, а в среднем получится та самая температурная норма.
— Последние годы сентябрь был достаточно комфортным, с продолжительным бабьим летом, — отметил Роман Вильфанд.
Однако можно успеть насладиться и последними летними днями, которые, в свою очередь, также обещают порадовать жителей Центральной России.
— Впереди еще две недели лета. Температура незначительно превысит норму. Ожидается 22−25 градусов по Цельсию, местами — до 27. Можно назвать это реабилитацией за те холода и дожди, которые нам периодически подкидывало лето, — пояснил метеоролог центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Например, в конце июня в Верхоянске (Якутия) температура поднималась до 38 градусов.
— В период с мая по июль в умеренных широтах сложились экстремальные условия. В Москве в мае выпало три месячные нормы, в июне — больше двух, в июле — свыше 1,5. На юге же европейской части России, наоборот, было мало осадков, засуха, — отметил Роман Вильфанд.
Однако такую переменчивую погоду специалист считает скорее благом.
— Циклон сам по себе — неоднородная система. Стабильность хороша в семье, кругу друзей, в стране, мире. Стационарность в атмосфере — негативный фактор. Вспомним хотя бы лето 2010 года, когда стояла жара и полыхали лесные пожары, — напомнил Роман Вильфанд.
С точки зрения экологии это лето стоит считать благоприятным, уверен научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор
Осадки, которые в некоторых регионах выпали с изобилием, могут сказаться на окружающей среде только положительно. Природа напиталась влагой. Об этом свидетельствует отсутствие желтых листьев.
— В некоторые годы в это время в августе уже можно увидеть желтые листья. Сейчас их нет, — рассказал Виктор
Если сами по себе обильные осадки метеорологов не удивляют, то их характер уже настораживает. Раньше на 30 сухих дней было пять дождливых, которые распределялись равномерно: солнечная неделя, потом дождь и так несколько раз. А сейчас может быть несколько сухих недель, после чего пять дней подряд льют дожди, рассказывал ранее «Известиям» старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский.
По его словам, нестабильная ситуация с осадками свидетельствует о потеплении климата. Также на это указывает и изменчивость погоды, добавил директор программы «Климат и энергетика» WWF Алексей Кокорин.
История с последней аномально теплой зимой наверняка повторится. При этом то, что раньше могло произойти один раз в 200 лет, сейчас наблюдается раз в 50 лет, а через 30−40 лет это будет раз в 20 лет. Климат стал очень контрастным.
Аномальные теплые зимы, которые на первый взгляд должны уберечь растения от вымерзания, не так безопасны, уверены специалисты. Подобная погода оказывает крайне негативное влияние на природу. Раньше морозы играли санитарную роль, патогенные организмы вымирали, сейчас они сохраняются и начинают вредить растениям уже с ранней весны, пояснил заведующий лабораторией плодоводства МСХА им. К. А. Тимирязева Юрий Воскобойников.
Ранее синоптики рассказывали «Известиям», что жители Центральной России всё же увидят настоящую зиму в 2021 году. При этом декабрь может быть теплым, а уже в январе будут и снег, и морозы.
Изменения климата привели к тому, что последние два года урожай ягод в Центральной России оставляет желать лучшего. Прошлое лето было холодное, поэтому плоды созрели поздно, их качество оказалось низким — они были кислыми. Уходящее лето также огорчило любителей ягод.
— Большое количество осадков этим летом спровоцировало ряд заболеваний ягодных культур (малины, земляники, крыжовника), возникли проблемы со сбором урожая, сохранностью, транспортировкой. Влажная земля создает благоприятные условия для размножения патогенных организмов, — отметил Юрий Воскобойников.
Год, по его словам, в целом выдался очень тяжелым в том числе и для растений, которые основательно пострадали от болезней и вредителей.