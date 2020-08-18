Народные приметы на 18 августа: определяем зимнюю погоду
Какой день, таким будет и декабрь.
Какой день, таким будет и декабрь.
18 августа в православном календаре отмечен как день памяти святого Евсигния. В народе он получил название Евстигнеев день или
На Руси считали, что по приметам сегодняшнего дня можно определить, каким будет декабрь. Если день пасмурный, то первый месяц зимы будет холодным и снежным, а если на улице тепло и ясно, то и декабрь будет теплым и солнечным.
Что касается погоды на ближайшие дни, то ее можно определить с помощью других народных примет. Например, если на поверхность выползают земляные черви, то скоро пойдет дождь. Чайки активно купаются в воде — к затяжному ненастью.
А вот увидеть в воде пиявок или услышать кваканье лягушек — к жарким дням.
Екатерина Гура