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12:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 18 августа: определяем зимнюю погоду

Какой день, таким будет и декабрь.

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Источник: AP 2020

18 августа в православном календаре отмечен как день памяти святого Евсигния. В народе он получил название Евстигнеев день или Евстигней-житник, так как в это время шла активная уборка урожая на полях.

На Руси считали, что по приметам сегодняшнего дня можно определить, каким будет декабрь. Если день пасмурный, то первый месяц зимы будет холодным и снежным, а если на улице тепло и ясно, то и декабрь будет теплым и солнечным.

Услышать эхо вдалеке на закате — к мягкой и снежной зиме, а если эхо не слышно — стоит готовиться к морозам.

Что касается погоды на ближайшие дни, то ее можно определить с помощью других народных примет. Например, если на поверхность выползают земляные черви, то скоро пойдет дождь. Чайки активно купаются в воде — к затяжному ненастью.

А вот увидеть в воде пиявок или услышать кваканье лягушек — к жарким дням.

Екатерина Гура

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