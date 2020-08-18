Синоптики прогнозируют заморозки в четырех регионах
Ночные заморозки ожидаются 19 августа в Иркутской, Магаданской и Мурманской областях, а также на севере Якутии, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ночные заморозки ожидаются 19 августа в Иркутской, Магаданской и Мурманской областях, а также на севере Якутии, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Иркутской области заморозки прогнозируются до -3°C в среду, речь о горных районах. На востоке Мурманской области тоже заморозки до -2°C. В Магаданской области будет до -3°C, там они будут продолжаться до 21 августа включительно», — сказал господин Вильфанд ТАСС. По его словам, на севере Якутии также прогнозируются небольшие заморозки в ближайшую ночь.