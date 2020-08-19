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12:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Редчайший огненный торнадо поднялся над лесным пожаром в Калифорнии

Над лесным пожаром в районе американского города Лоялтон, штат Калифорния, поднялся редчайший огненный торнадо. Об этом сообщает CNN.

Источник: AP 2020

Редкое природное явление не стало неожиданностью для синоптиков. Национальная метеорологическая служба обратила внимание на появление над пожаром так называемого пирокумулятивного облака и успела оповестить местных жителей и пожарных об угрозе формирования огненного торнадо и усилении исходящего ветра до 27 метров в секунду. В результате никто не пострадал.

В интервью газете Sacramento Bee метеоролог Уэнделл Хохманн отметил, что, по его информации, Национальная метеорологическая служба впервые опубликовала предупреждение такого рода. Людям, оказавшимся в непосредственной близости к стихийному бедствию, рекомендовали немедленно укрыться в подвалах или на нижних этажах наиболее крепких зданий.

Пирокумулятивные облака — это разновидность облаков, которые формируются над крупными пожарами и вулканами, когда созданные огнем конвективные восходящие потоки достигают уровня конденсации. При смешении горячего и холодного воздуха над пожаром может возникнуть завихрение, которое втягивает пламя, дым и грязь, превращаясь в огненный торнадо.

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