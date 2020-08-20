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13:19 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 20 августа: прощаемся с летом

Аисты улетают — осень будет холодной.

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Источник: РИА "Новости"

20 августа христиане вспоминают святых Пимена, Марина и Астерия. В народе этот день получил название Марины-Пимены или Маринин день и был связан с окончанием лета.

По народным приметам наши предки определяли погоду на ближайшие дни и осень. Считалось, что если в этот день улетают аисты, то осень будет ранней и холодной. Если на восходе солнце красного цвета, то скоро пойдет дождь. Об этом же говорят прячущиеся пауки и низко летающие ласточки.

Зато поющие весь день петухи — верный признак того, что следующий день будет солнечным и теплым.

Екатерина Гура

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