Народные приметы на 20 августа: прощаемся с летом
Аисты улетают — осень будет холодной.
Аисты улетают — осень будет холодной.
20 августа христиане вспоминают святых Пимена, Марина и Астерия. В народе этот день получил название
По народным приметам наши предки определяли погоду на ближайшие дни и осень. Считалось, что если в этот день улетают аисты, то осень будет ранней и холодной. Если на восходе солнце красного цвета, то скоро пойдет дождь. Об этом же говорят прячущиеся пауки и низко летающие ласточки.
Зато поющие весь день петухи — верный признак того, что следующий день будет солнечным и теплым.
Екатерина Гура