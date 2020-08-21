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09:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили об аномально теплой погоде

В ряде областей на севере Европейской России, а также в Калининградской области установится аномально теплая погода с температурой на 4−5 градусов выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

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Источник: Агентство «Москва»

По его словам, в Калининграде температура воздуха составляет от 25 до 30 градусов. Он отметил, что такая погода сохранится в регионе до середины следующей недели. Вильфанд добавил, что в Калининграде в некоторые дни бились температурные рекорды.

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Температура выше нормы также будет наблюдаться в таких регионах, как Санкт-Петербург, Архангельской область, Карелия и Мурманская область. В этих частях страны температура будет превышать средние показатели на 4−6 градусов. Так, в Питере она составит 23−25 градусов.

Ранее метеоролог центра погоды «Фобос», телеведущий Евгений Тишковец раскрыл россиянам прогноз на предстоящую зиму. По его словам, зима, в отличие от предыдущей, будет нормальной, показатели температур ожидаются в пределах климатической нормы. Тишковец заметил, что превышение обычной для этого периода температуры будет лишь символическое.

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