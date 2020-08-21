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12:41 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 21 августа: наблюдаем за ветром

По сегодняшней погоде можно сделать прогноз на осень.

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Источник: РИА "Новости"

21 августа православная церковь вспоминает святителя Мирона-чудотворца. В народе день получил название Мирон-ветрогон из-за того, что в это время часто бывает сильный ветер. Кстати, с помощью него наши предки могли предсказать погоду на ближайшие дни.

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Например, если в течение дня ветер дует порывами — погода будет тихая и ясная, а если непрерывно, то стоит готовиться к ненастью.

Красное небо на восходе говорит о прохладной и ветреной погоде, а обильная роса и низкий туман — к хорошему и солнечному дню.

Осадков стоит ждать, если розы с утра не раскрывают своих бутонов, а лягушки выходят на сушу и много прыгают.

Кстати, по погоде в Миронов день можно определить, какой будет осень. Если день прохладный — осенью будет тепло, сильная буря — к дождливому сентябрю, а жаркая погода — к долгому бабьему лету.

Катерина Гура

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