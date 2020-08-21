Народные приметы на 21 августа: наблюдаем за ветром
По сегодняшней погоде можно сделать прогноз на осень.
По сегодняшней погоде можно сделать прогноз на осень.
21 августа православная церковь вспоминает святителя
Например, если в течение дня ветер дует порывами — погода будет тихая и ясная, а если непрерывно, то стоит готовиться к ненастью.
Красное небо на восходе говорит о прохладной и ветреной погоде, а обильная роса и низкий туман — к хорошему и солнечному дню.
Осадков стоит ждать, если розы с утра не раскрывают своих бутонов, а лягушки выходят на сушу и много прыгают.
Кстати, по погоде в Миронов день можно определить, какой будет осень. Если день прохладный — осенью будет тепло, сильная буря — к дождливому сентябрю, а жаркая погода — к долгому бабьему лету.
Катерина Гура