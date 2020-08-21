Жители США увидели 10 смерчей одновременно (видео)
Довольно пугающая картина.
Довольно пугающая картина.
Жители двух американских штатов, Луизианы и Миссисипи, 20 августа могли наблюдать уникальное природное явление. В приграничных водах неподалеку от берега образовались сразу десять водяных смерчей.
Свидетелями необычного явления стали моряки, а также отдыхающие на пляжах. В соцсетях появились фото и видео множественного смерча, который выглядел довольно пугающе. К счастью, до берега вихри не добрались и пропали уже через пару минут.
Катерина Гура