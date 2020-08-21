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16:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители США увидели 10 смерчей одновременно (видео)

Довольно пугающая картина.

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Жители двух американских штатов, Луизианы и Миссисипи, 20 августа могли наблюдать уникальное природное явление. В приграничных водах неподалеку от берега образовались сразу десять водяных смерчей.

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Свидетелями необычного явления стали моряки, а также отдыхающие на пляжах. В соцсетях появились фото и видео множественного смерча, который выглядел довольно пугающе. К счастью, до берега вихри не добрались и пропали уже через пару минут.

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Катерина Гура

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