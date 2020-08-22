Народные приметы на 22 августа: будет ли дождь
Об этом расскажет роса.
Об этом расскажет роса.
22 августа в народе — День Матвея в память об одном из двенадцати апостолов. Крестьяне наблюдали за погодой, стараясь понять, будет ли дождь.
Обильная роса утром обещала жаркий солнечный день. Ясная ночь без утренней росы — к дождю на следующий день.
Говорили также, что с этого времени теплых дождей не стоит ждать до следующей весны.
Южный и вихревой ветер — к большому количеству снега зимой.
Непогода на Матвея говорит, что следующий год будет неурожайным.