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09:39 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 22 августа: будет ли дождь

Об этом расскажет роса.

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Источник: РИА "Новости"

22 августа в народе — День Матвея в память об одном из двенадцати апостолов. Крестьяне наблюдали за погодой, стараясь понять, будет ли дождь.

Обильная роса утром обещала жаркий солнечный день. Ясная ночь без утренней росы — к дождю на следующий день.

Говорили также, что с этого времени теплых дождей не стоит ждать до следующей весны.

Южный и вихревой ветер — к большому количеству снега зимой.

Непогода на Матвея говорит, что следующий год будет неурожайным.

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